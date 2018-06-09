انتحار رجل قفز من على سطح المسجد الحرام في مكة

أعلنت الشرطة السعودية ليل الجمعة أن رجلا أقدم على الانتحار بعد أن قفز من على سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف في مكة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة "إقدام أحد الوافدين بالقفز من على سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما نتج عنه وفاته فور سقوطه".

وأكد البيان أنه يتم التعرف على هويته و"التحقيق في أسباب قيامه بالقفز رغم وجود سياج حديدي للحماية محيط بكامل السطح".

ونشر ناشطون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنه يظهر انتحار الرجل:

انتحار شخص قذف بنفسه من سطح المسجد الحرام ليقع بصحن المطاف ويموت بالحال. pic.twitter.com/RJ0vABoOq8 — أبو غازي (@kTQ9uwtFmVA2jCM) June 9, 2018

وأوردت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الرجل باكستاني.

وحاول رجل سعودي العام الماضي إشعال النار في نفسه أمام الكعبة في مكة قبل أن يوقفه رجال الأمن السعوديون.

وكانت قوات الامن السعودية أحبطت في حزيران 2017 عملية "إرهابية" أدت إلى إصابة 11 شخصا بينهم خمسة من رجال الشرطة.

ويتدفق مئات آلاف المصلين من السعودية والخارج إلى مكة خلال شهر رمضان، وتحديدا في الأيام العشرة الأخيرة منه، لتأدية مناسك العمرة.

وفي العام 1979، قام نحو 400 متطرف بقيادة جهيمان العتيبي بحصار المسجد الحرام في عملية هزت العالم الإسلامي وانتهت بتدخل القوات السعودية، ما ادى لمقتل 127 جنديا و117 مسلحا وعدد من المدنيين.