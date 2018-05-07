مقتل سعودي يشتبه في تورطه بهجوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين مقتل مطلوب سعودي يشتبه في تورطه بهجوم أودى بأربعة من عناصر الشرطة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية القول إن خالد الشهري رفض الاستجابة إلى نداءات رجال الأمن الذين حاصروه في منزل عائلته بقرية الوهدة في محافظة النماص جنوب المملكة، وهاجمهم بسلاح أبيض كان بحوزته.

وأضاف المصدر نفسه أنه "تم التعامل معه، ما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى".

وتمت العملية السبت الماضي.

وتشتبه السلطات بتورط الشهري في هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة عسير جنوب البلاد في الـ20 من نيسان/أبريل الماضي أدى إلى مقتل أربعة من عناصر الأمن.

