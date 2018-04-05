اليمن.. التحالف يرسل تعزيزات إلى صعدة

أرسل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن تعزيزات عسكرية تضم خصوصا جنودا سعوديين وسودانيين إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن.

وقال مسؤولون عسكريون يمنيون الخميس إن التحالف دفع بمئات الجنود خلال اليوميين الماضيين إلى جبهات القتال في صعدة بهدف تصعيد المعارك فيها، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمركز قوات التحالف عند أطراف أربع مديريات في صعدة، وتقدمت خلال الأسابيع الماضية عدة كيلومترات نحو مراكز المديريات الأربع تحت غطاء جوي من طائرات التحالف.

وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد قال في وقت سابق من الأسبوع إن "تضييق الخناق" على الحوثيين في معقلهم الرئيسي "بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير عبر أدواتها الحوثية".

وتابع أن العملية العسكرية في صعدة "تهدف إلى اجتثاث مشروع إيران ووأد حلمها في تكوين ميليشيا طائفية على غرار ما حدث في دول عربية".

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح والمواد والمكونات اللازمة لتصنيع صواريخ، فيما تنفي طهران هذا الاتهام.

وأطلق الحوثيون خلال الأشهر الماضية صواريخ بالستية باتجاه السعودية انطلاقا من صعدة المحاذية للحدود مع المملكة، كان آخرها مساء الأربعاء.