السعودية تعترض صاروخا بالستيا

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي في المملكة اعترضت الجمعة صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان الساحلية.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الصاروخ الذي أطلق من طراز "بدر 1"، وأنه "أصاب مطار جازان".

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي قد صرح الاثنين بأن الحوثيين في اليمن "أطلقوا حتى الآن 119 صاروخا بالستيا" على السعودية.

يذكر أن السعودية تقود منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.