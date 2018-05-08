السعودية.. هذا عدد الأجانب المحتجزين بتهم أمن وإرهاب

أظهرت أرقام عن عدد المتعقلين في سجون أمن الدولة في السعودية أن السلطات تحتجز 931 أجنبيا على خلفية قضايا أمنية وإرهابية.

وحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة عكاظ الثلاثاء، فإن عدد المعتقلين في هذه القضايا بلغ هذا الشهر 5342، بينهم 4411 موطنا.

ويحمل الأجانب الذين تعتقلهم السلطات السعودية جنسيات 41 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وروسيا.

ووفقا للأرقام، فأن المعتقلين من اليمن يحتلون المرتبة الثانية بعد السعوديين، يتبعهم السوريون ثم الباكستانيون والمصريون والسودانيون.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات اعتقلت 71 يشتبه في تورطهم بقضايا أمن دولة وإرهاب خلال الأسبوعين الماضيين، بينهم كندي وروسي وتركي ولبناني، فيما يحمل الباقون جنسيات السعودية واليمن والسودان ومصر وسورية.