السعودية: توقيف شاب رقص في الشارع

قالت السلطات السعودية إنها أوقفت شابا ظهر في مقطع فيديو وهو يرقص مع فتاة في شارع بمدينة أبها.

وأشار حساب الأمن العام السعودي على تويتر إلى تصريح للمتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، قال فيه إن الشاب تم توقيفه، فيما تلاحق السلطات الفتاة.

وقال البيان إن الشاب سعودي في العقد الرابع من العمر.

وأكد الأمن العام إحالة القضية إلى النيابة العامة، ووصف تصرف الاثنين بأنه "مخل بالآداب":

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