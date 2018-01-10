سعوديون للبحرين.. أوقفوا تجنيس اليمنيين

أطلق سعوديون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموا فيها السلطات البحرينية بالتأثير سلبا على سوق العمل في السعودية عبر "تجنيس يمنيين".

وتحت وسم #البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا، انتقد مغردون السياسة البحرينية في منح الجنسية ليمنيين، وهو ما يسمح لهم بالإقامة والعمل في السعودية بشكل قانوني باعتبارهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا البعض السلطات السعودية إلى فرض قيود على دخول البحرينيين إلى البلاد، للحد من استئثار الكثيرين منهم بالوظائف وفرص العمل على حساب السعوديين.

وقال مغرد إن البحرينيين من أصل يمني سيطروا على أكبر أسواق الذهب في جدة.

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

هذا 👇سوق اليمامة للذهب .. أكبر أسواق الذهب في جدة.. كثير من اصحاب المحلات يمنيين معهم الجنسية البحرينية.. وعشان تتأكد شف محيط المنطقة هناك أكثر السيارات بلوحات مملكة البحرين.

للاسف اشقائنا في البحرين يصدرون لنا الاضرار.. #البحرين pic.twitter.com/hgG14OGC7I — بدر الحربي 🇸🇦 (@bedro22) January 8, 2018

واتهم مغرد آخر اليمنيين المجنسين في البحرين برفع أسعار سوق العقارات في السعودية.​

#البحرين_تجنس_على_حساب_بطالتنا

حقيقه لايمكن انكارها البحرين صارت محطة عبور لبعض اليمانيين الذين يحصلون على الجنسيه البحرينيه صباحا ويدخلون السعوديه مساء ومعهم مئات الملايين يشترون العقارات والمحلات يدفعون فيها خلو قدم مئات الاف

من اين لهم هذه السيوله الهائله

وين الرقابه عليهم — ابونايف (@kass900) January 8, 2018

​وتضامن مغرد بحريني مع السعوديين، وقال إن مواطني بلده تأثروا أكثر منهم من جراء سياسة التجنيس.

التجنيس قبل ان يضر بأشقائنا في السعودية اضرنا نحن في البحرين حيث ضايقونا في التعليم و في العمل و في الصحة وفي التجارة وحتى في البيوت #البحرين_تجنس_علي_حساب_بطالتنا — محمد العوضي (@mohad_alawdhi94) January 10, 2018

وفي زحمة الكم الكبير من الغريدات التي تنتقد سلطات البحرين وقدوم اليمنيين إلى السعودية، والتي وصلت إلى خلق جو هجومي تجاه البحرينيين بشكل عام، طالب أحد المغردين بعدم التفرقة بين الشعبين على أساس الجنسية.

لا نفرق بين المواطن البحريني والسعودي. يعلم الله ان محبتكم ياهل البحرين في القلب ولا نرضى من يتغافلكم ويتغافلنا في هالامر. باذن الله حكامنا لهم في المرصاد والخير قادم بحول الله وقوته #البحرين_تجنس_علي_حساب_بطالتنا — عبدالعزيز القحطاني (@AbdulazizKEQQ) January 10, 2018

وتفاعلت السلطات البحرينية مع الحملة، ونشرت وكالة الأنباء البحرينية خبرا مفاده أن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة أمر بالتحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.​

معالي وزير الداخلية يأمر بسرعة التحري واتخاذ ما يلزم بشأن موضوع منافسة عدد ممن يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية https://t.co/mfWpd3VLTR — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 10, 2018

وتتهم المعارضة الشيعية في البحرين الأسرة السنية الحاكمة بانتهاج سياسة تقوم على تجنيس مواطنين سنة من دول أخرى، بهدف "إحداث تغيير في التركيبة السكانية" للبلاد، ذات الأغلبية الشيعية، وهو أمر تنفيه الحكومة بشدة، وتتهم المعارضة باختلاق الموضوع.