قلق كندي بشأن استمرار حبس مدون سعودي

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار حبس المدون السعودي رائف بدوي، حسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وقال بيان لرئاسة الوزراء الكندية إن ترودو والعاهل السعودي تحدثا في اتصال هاتفي حول "أهمية احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير، إضافة إلى الإصلاحات الديموقراطية في السعودية".

وأضاف البيان أن ترودو "طرح قضايا قنصلية، وأعرب عن قلقه المستمر والبالغ إزاء حبس الناشط الحقوقي رائف بدوي".

واعتقل بدوي (34 عاما)، وهو المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية، في 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا.

ومُنحت زوجته إنصاف حيدر حق اللجوء في كندا حيث تقيم مع أبنائهما الثلاثة.