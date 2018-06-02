السعودية.. النيابة توجه تهما لناشطين

أعلنت النيابة العامة السعودية السبت توجيه تهم لعدد من الناشطين الذين تم اعتقالهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت إن المتهمين اعترفوا بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للمملكة، إضافة إلى تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.

وقد بلغ عدد الموقوفين في القضية 17 شخصا، بحسب النيابة، صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء وثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال وأربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقي، بحسب النيابة.

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وأضافت النيابة السعودية أنها "تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت أعربت في 22 من الشهر الماضي عن قلق واشنطن حيال حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطات السعودية.

وأعلنت ناورت أن الوزارة تراقب الوضع عن كثب.