لماذا تثير بطولة الشطرنج في السعودية كل هذا الجدل؟

لا تستحوذ بطولات الشطرنج عادة على الاهتمام العالمي نفسه الذي تحصل عليه باقي الرياضات. لكن "بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج"، التي تستضيفها الرياض هذه الأيام، ويشارك فيها 270 متباريا من 70 دولة، جذبت إليها أنظار العالم.

ويعود السبب في ذلك إلى أن البطولة تجري وسط ظروف مختلفة تماما عن باقي البطولات.

فتاوى محرمة

صدرت فتاوى من أعلى الهيئات الدينية في السعودية تحرم لعبة الشطرنج بشكل قاطع. قبل ثلاث سنوات، قال مفتي السعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن حكم الشطرنج في الإسلام هو التحريم.

آل الشيخ، الذي كان يتحدث في مقابلة على قناة دينية محلية، قال "الشطرنج لعبة محرمة، وهي داخلة في الميسر".

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