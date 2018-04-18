بالصور والفيديو.. يوم افتتاح السينما السعودية

لأول مرة منذ حوالي 35 عاما، افتتحت في العاصمة السعودية الرياض أول دار عرض سينمائي، وانطلقت العروض التجريبية في مركز الملك عبد الله المالي، وحضر فيلم الافتتاح عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والخبراء.

وعرضت شركة "إيه إم سي" الأميركية التي منحت أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة، الفيلم الهوليوودي الشهير "النمر الأسود".

المدعوون فقط سمح لهم بحضور العروض التجريبية الأولى، ومن المقرر أن تتاح العروض للعموم بعد حوالي أسبوع.

ونشرت وزارة الثقافة والإعلام مقطع فيديو في حسابها على تويتر للتعريف بالحدث، وكتبت: "يوم مختلف، يوم افتتاح السينما السعودية".

ونشر حساب "مركز التواصل الحكومي" مقطع فيديو للحظة تدشين أول دار عرض سينمائي:

المسؤولون السعوديون:

وزير الثقافة والإعلام منتظراً بدء أول فيلم #يوم_افتتاح_السينما pic.twitter.com/NrA1yR4xJc — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 18, 2018

لقطات متنوعة:

وسط أجواء من البهجة، الحضور يتجولون في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. #يوم_افتتاح_السينما pic.twitter.com/zHogZoM4rf — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 18, 2018

وجاء اختيار فيلم الافتتاح، بعد أن قامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتأكد من ملائمته للأعمار من 15 عاما وفقا لنظام التصنيف السعودي.

ويعد قرار عودة السينما إلى السعودية جزءا من برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وفقا لرؤية 2030.

​واعتبر محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سوق محلية كبيرة، يمكن أن تصل إلى مليار دولار سنويا في مبيعات شباك التذاكر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتوقعت الوكالة افتتاح ثلاث شاشات عرض أخرى في مركز الملك عبد الله المالي في الربع الثالث من عام 2018، في خطوة تمثل بداية شراكة قد تسفر عن افتتاح 40 مجمعا سينمائيا أو أكثر لشركة إيه إم سي في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المقرر أن يكون في السعودية حوالي 350 دار عرض سينمائي، بأكثر من 2500 شاشة بحلول عام 2030.