السعودية تودع الريال الورقي

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء إن إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي سيبدأ اعتبارا من الخميس.

وأضافت في بيان أن التعامل بالريال الورقي سيستمر إلى أن يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة.

وأوضحت أن العملة المعدنية "جزء لا يتجزأ من العملة الوطنية يتم تداولها إلى جانب العملة الورقية، وإن رفض تداولها يعرض المخالفين للعقوبات التي نصت عليها الأنظمة والقوانين".

وسيكون للقرار الجديد "آثار إيجابية كثيرة على اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي"، حسب المؤسسة التي أشارت إلى أن متوسط العمر الافتراضي للعملة المعدنية يتراوح بين 20 إلى 25 عاما في حين أن العمر الافتراضي للعملة الورقية يتراوح بين 12 إلى 18 شهرا.