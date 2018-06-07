في السعودية.. عرض أزياء بطائرات مسيرة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض أزياء أقيم في السعودية مؤخرا استخدمت فيه طائرات بدون طيار لعرض الجديد من الملابس النسائية بدلا من استخدام عارضات أو مجسمات العرض للقيام بهذه المهمة.

في فندق بمدينة جدة، جلس الحاضرون لمشاهدة قطع الملابس تحلق فوقهم بواسطة طائرات مسيرة.

منظمو العرض قالوا في تصريحات صحافية إن هذه الطريقة تناسب "شهر رمضان".

شاهد مقاطع فيديو:



البعض رأى أنها أشبه بأفلام الرعب.

"أشباح"

تعليقات أخرى ساخرة:

كتبت هذه المغردة: هذا عرض أزياء أم ترويع للآمنين؟:

جاء على هذا الحساب أن "للطائرات المسيرة في السعودية حقوقا أكثر من النساء":

وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة في عرض أزياء بالسعودية، وذكرت تقارير أنه تم استخدامها من قبل في معرض للحقائب أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية في شباط/فبراير الماضي.

وكانت العاصمة الرياض قد أقامت قبل نحو شهرين عرضا للأزياء شاركت فيه عارضات من عدة بلدان في إطار فعاليات "أسبوع الموضة".

واتخذت المملكة خلال الشهور الأخيرة سلسلة من القرارات التي وصفت بـ"الجريئة وغير المتوقعة" من بينها فتح دور للسينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب الرياضية.

لكن السلطات اعتقلت خلال الأسابيع الماضية ناشطين وناشطات من بينهم مدافعات عن حق المرأة في قيادة السيارة، ووجهت لهم عدة تهم من بينها التواصل مع "جهات معادية".