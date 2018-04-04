السعودية ترفع حظر استيراد الفراولة والفلفل من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حظرا كانت قد فرضته على استيراد الفراولة والفلفل من مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وكيل الوزارة للثروة الحيوانية حمد بن عبد العزيز البطشان أن القرار جاء "بعد التأكد من خلو الواردات المصرية الزراعية المصدرة للمملكة من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دوليا من خلال تطبيق إجراءات وآليات صممت خصيصا للمحاصيل المحظورة والتي تم تطبيقها من جمهورية مصر العربية على المزارعين والمصدرين".

وأكد وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا في بيان أن السعودية رفعت الحظر بعد جلسات مفاوضات وزيارات متبادلة بين الجانبين.

وأشار إلى أن الجانب المصري استعرض لنظيره السعودي الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا، وأكد جودة الحاصلات الزراعية المصرية.

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