السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية حظر استيراد الجوافة المصرية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنه ثبت تلوث الجوافة المصرية "بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا".

وجاء الحظر بناء على نتائج الاختبارات لعينات من الجوافة التي وردت للمملكة الخليجية من مصر، حسب البيان ذاته.