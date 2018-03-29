السعودية تدعو رعاياها في بريطانيا إلى توخي الحذر

دعت السفارة السعودية في لندن رعاياها، عبر تغريدة على حسابها في موقع تويتر، إلى توخي الحيطة والحذر، مؤكدة أنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن "محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها".

وقد أفادت تقارير بانتشار دعوات في شوارع بريطانيا للاعتداء على المسلمين يوم الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

وأفادت السفارة في تغريدة أخرى بأن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية "بمنتهى الجدية وتحث أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها على الرقم 101".

ودعت السفارة رعاياها في بريطانيا إلى "أن يتبعوا أية تعليمات تصدرها سلطات المملكة المتحدة" وإلى "توخي الحذر والحيطة".