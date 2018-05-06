السعودية.. خطة لإنشاء 20 مركزا ترفيهيا

قال رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية عبد الله الداوود الأحد إن صندوق الثروة السيادي الرئيسي في البلاد يعتزم تأسيس شبكة من المراكز الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي.

وأوضح الداوود أن شركته تخطط لتأسيس نحو 20 مركزا تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.

وذكر الداوود أن شركة الترفيه التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة في كانون الثاني/يناير، ستدعو الشركات الخاصة للاستثمار معها على أساس تجاري وتستهدف إنشاء المراكز خلال السنوات المقبلة.

وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأماكن مخصصة للعروض العامة في إطار خطة الحكومة الرامية لتعزيز قطاع الفن والثقافة الذي يزدهر في السعودية، إلى جانب مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة.

وقال الداوود على هامش مؤتمر في جدة "نحتاج لتحفيز الاستثمار من القطاع الخاص، لذا تمسك الحكومة بزمام القيادة في هذا الشأن"، حسب تصريحاته لوكالة رويترز.

ورغم أن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار ستقود المشروعات الرئيسية في قطاع الترفيه بتمويل مبدئي قيمته 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) من صندوق الاستثمارات العامة الذي يتمتع بوفرة في السيولة، شدد الداوود على أن الشركة تعقد النية على أن تكون كل مشروعاتها ذات جدوى تجارية.

وفي الشهر الماضي، نظمت شركة التطوير للاستثمار والترفيه وشركة AMC الأميركية لتشغيل دور السينما أول عرض سينمائي تجاري فيما يقرب من 40 عاما مع رفع المملكة الحظر عن دور السينما.

وبعد أيام قليلة، حضر الملك سلمان بن عبد العزيز مراسم وضع حجر الأساس لمنتجع ضخم قرب الرياض سيضم مدينة ملاه ومتنزهات للألعاب المائية ورياضات المحركات وأماكن لاستضافة الفعاليات الثقافية.

وقال الداوود الأحد إن شركة الترفيه للتطوير والاستثمار تخطط أيضا لإنشاء سلسلتين أخريين من مدن الألعاب الترفيهية إحداهما في منطقة جدة والأخرى في المنطقة الشرقية.