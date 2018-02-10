جدل حول فتوى داعية سعودي عن ارتداء المرأة العباءة

أثار تصريح لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبد الله المطلق، أشار فيه إلى أن المرأة يمكن أن تكون محتشمة من دون أن ترتدي العباءة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المطلق، وهو رجل دين بارز في المملكة، في تصريح إذاعي حول حكم الدين الإسلامي في ارتداء النساء العباءة: "إذا كانت واسعة (العباءة) وعليها طرحة ساترة فلا بأس في ذلك سواء كانت على الكتف أو الرأس، رغم أن أكثر 90 في المئة من النساء الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العباءات، ونراهم في مكة والمدينة ملتزمات، من حفظة القرآن، ومن الداعيات إلى الله".

وأضاف "لا نلزم الناس بالعباءات... لا بأس إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة الرأس أو الكتف أو بغير ذلك. المقصود هو الستر".

ويمثل ارتداء النساء العباءات في المملكة نمطا تقليديا للباس المرأة، وتلاحق السلطات النساء اللائي لا يلتزمن بهذا الزي في الأماكن العامة.

وفي وقت سابق، قال محام إن قاضيا سعوديا في محكمة بالرياض أمر بطرد محامية من قاعة المحكمة بسبب عدم تغطيتها وجهها.

وشهدت المملكة في الفترة الأخيرة انفتاحا إزاء مسألة الحريات، وسمحت السلطات للمرأة بالحق في الحصول على رخصة قيادة سيارة، وتم السماح لها بحضور فعاليات رياضية.

وردا على فتوى المطلق، أطلق مغردون هاشتاغ #المطلق_العبايه_غير_الزاميه، وتباينت الآراء عليه بين مؤيد ومعارض للدعوة.

أيد هذا المغرد دعوة الشيخ السعودي، وقال إنه كان يتحدث عن الستر سواء بالعباءة أو بغيرها:

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"لم يقل"#المطلق_العبايه_غير_الزاميه بل قال:

الستر هو الملزم للمرأة المسلمة سواءً

كان تسترها بالعبــاءة السوداء أو برداء

ساتر ليس أسوداً كما في كثير من الدول الإسلامية.

وبعيداً عن الموضوع، أقول لكل متبرجة:

إذا كنت لا تريدين "الستر" فلستِ بحاجة

إلى فتوى لتخلعي.

•• — أحمد المالكي (@AlmalkiTV1) February 10, 2018

وأيد آخرون أيضا رأي الشيخ السعودي:

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه

البعض يقول أن كلام الشيخ تم اقتصاصه ..

وهذا (جهل على جهل) ، ومن لم يعجبه كلام شيخه “فليقرأ” دينه من جديد ليعلم أن مايمارسه من عادات ليس ملزماً بها كعبادات! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه

الشيخ المطلق قال ان العباءة ليست الزامية بشرط الستر

والمعنى واضح وصحيح ومعروف بأن الستر هو المشروع والكيفية لم تحدد في الشرع لا بشكل ولا بلون محدد،فمخالفة”العادة”في تستر النساء بأي طريقة غير العباءة لايعد مخالفة شرعية

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وانتهيناpic.twitter.com/sE0Lig6dpr — وطني هو المجدُ (@NTt8w) February 10, 2018

​"هزة الوعي":

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه

مايحدث في هذا الوسم هو تجسيد للحقيقة حين تصطدم بمجتمع فتحدث هزة كبرى … إنها هزة الوعي الذي لابد أن يستفيق! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018

"انتقاد العادات تابوها قد يتم تكفيرك بسببه":

#المطلق_العبايه_غير_الزاميه

إشكاليتنا أننا مجتمع يجهل الفرق بين العادات والعبادات فاختلطت لديه حتى ألِفها كمقدسات، فأصبح انتقاد العادات تابوهاً قد يتم تكفيرك بسببه! — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018

في المقابل، اعتبر هذا المغرد التصريح "توظيفا للفتوى على حسب الهوى وإشاعة للانحلال":

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"عباءتك مصدر عفتك وطهارتك":