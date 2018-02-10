جدل حول فتوى داعية سعودي عن ارتداء المرأة العباءة

أثار تصريح لعضو هيئة كبار العلماء في السعودية عبد الله المطلق، أشار فيه إلى أن المرأة يمكن أن تكون محتشمة من دون أن ترتدي العباءة، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المطلق، وهو رجل دين بارز في المملكة، في تصريح إذاعي حول حكم الدين الإسلامي في ارتداء النساء العباءة: "إذا كانت واسعة (العباءة) وعليها طرحة ساترة فلا بأس في ذلك سواء كانت على الكتف أو الرأس، رغم أن أكثر 90 في المئة من النساء الملتزمات في العالم الإسلامي لا يرتدين العباءات، ونراهم في مكة والمدينة ملتزمات، من حفظة القرآن، ومن الداعيات إلى الله".
وأضاف "لا نلزم الناس بالعباءات... لا بأس إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة الرأس أو الكتف أو بغير ذلك. المقصود هو الستر".
ويمثل ارتداء النساء العباءات في المملكة نمطا تقليديا للباس المرأة، وتلاحق السلطات النساء اللائي لا يلتزمن بهذا الزي في الأماكن العامة.
وفي وقت سابق، قال محام إن قاضيا سعوديا في محكمة بالرياض أمر بطرد محامية من قاعة المحكمة بسبب عدم تغطيتها وجهها.
وشهدت المملكة في الفترة الأخيرة انفتاحا إزاء مسألة الحريات، وسمحت السلطات للمرأة بالحق في الحصول على رخصة قيادة سيارة، وتم السماح لها بحضور فعاليات رياضية.
وردا على فتوى المطلق، أطلق مغردون هاشتاغ #المطلق_العبايه_غير_الزاميه، وتباينت الآراء عليه بين مؤيد ومعارض للدعوة.
أيد هذا المغرد دعوة الشيخ السعودي، وقال إنه كان يتحدث عن الستر سواء بالعباءة أو بغيرها:
••— أحمد المالكي (@AlmalkiTV1) February 10, 2018
"لم يقل"#المطلق_العبايه_غير_الزاميه بل قال:
الستر هو الملزم للمرأة المسلمة سواءً
كان تسترها بالعبــاءة السوداء أو برداء
ساتر ليس أسوداً كما في كثير من الدول الإسلامية.
وبعيداً عن الموضوع، أقول لكل متبرجة:
إذا كنت لا تريدين "الستر" فلستِ بحاجة
إلى فتوى لتخلعي.
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وأيد آخرون أيضا رأي الشيخ السعودي:
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018
البعض يقول أن كلام الشيخ تم اقتصاصه ..
وهذا (جهل على جهل) ، ومن لم يعجبه كلام شيخه “فليقرأ” دينه من جديد ليعلم أن مايمارسه من عادات ليس ملزماً بها كعبادات!
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— وطني هو المجدُ (@NTt8w) February 10, 2018
الشيخ المطلق قال ان العباءة ليست الزامية بشرط الستر
والمعنى واضح وصحيح ومعروف بأن الستر هو المشروع والكيفية لم تحدد في الشرع لا بشكل ولا بلون محدد،فمخالفة”العادة”في تستر النساء بأي طريقة غير العباءة لايعد مخالفة شرعية
.
وانتهيناpic.twitter.com/sE0Lig6dpr
"هزة الوعي":
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018
مايحدث في هذا الوسم هو تجسيد للحقيقة حين تصطدم بمجتمع فتحدث هزة كبرى … إنها هزة الوعي الذي لابد أن يستفيق!
"انتقاد العادات تابوها قد يتم تكفيرك بسببه":
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— هيلة المشوح (@hailahabdulah20) February 10, 2018
إشكاليتنا أننا مجتمع يجهل الفرق بين العادات والعبادات فاختلطت لديه حتى ألِفها كمقدسات، فأصبح انتقاد العادات تابوهاً قد يتم تكفيرك بسببه!
في المقابل، اعتبر هذا المغرد التصريح "توظيفا للفتوى على حسب الهوى وإشاعة للانحلال":
#خطير توظيف الفتوى على حسب #الهوى وحظوظ النفس ومحبة إشاعة #الانحلال والتبرج؛أوتوظيفها كذلك لـ #التشدد و #التزمت فالمرجع[ليس توظيف الفتوى] بل(الفتوى)كماجاءت من العالم الراسخ؛وهنا نقول حين قال :#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— خالد الزيدان (@zidankkzidan) February 10, 2018
لاتعني(فتواه)التبرج أو سخرية#الستر أواستحقار من لبسنها❗️ pic.twitter.com/jN0Ip0wpBV
وهذه تغريدة أخرى..
"عباءتك مصدر عفتك وطهارتك":
#المطلق_العبايه_غير_الزاميه— ﴿ الممّلوحھہ ֆ💛ء (@r36881) February 10, 2018
إليك يا أختي المسلمة
إليك أيتها الدرة المكنونة واللؤلؤة المصونة
إليك يا مربية الأجيال ومعلمة الرجال ومنشأ الأبطال
عبايتك مصدر عفتك وطهارتك👌🏽
تشبهن بعائشه وفاطمه لابمشهوره او ضائعه فعليه الصلاة والسلام قال (من تشبه بقوم فهو منهم)
حفظكم الله❤️.