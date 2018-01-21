تسعة لاعبين سعوديين ينتقلون للدوري الإسباني

التحق تسعة لاعبين سعوديين بينهم أفراد من المنتخب الوطني الذي سيشارك في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم بأندية اسبانية من الدرجتين الأولى والثانية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالسعودية الأحد.

وتأتي هذه الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ضمن اتفاق شراكة بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد كرة القدم في السعودية ورابطة الدوري الإسباني.​

أبارك لأخواني اللاعبين توقيعهم عقود احترافية مع الأندية الأسبانية للعب في لاليغا

وأتمنى لهم كل التوفيق 🇸🇦🇸🇦. pic.twitter.com/TnT2PaCP4T — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 21, 2018

والتحق الجناح الدولي سالم الدوسري بفياريال حتى نهاية الموسم، في حين حصل ليغانيس على خدمات لاعب الوسط الهجومي يحيى الشهري، وليفانتي على المهاجم فهد المولد.

وانتقل نوح الموسى إلى بلد الوليد، وعبد الله الحمدان لاعب المنتخب الأولمبي إلى سبورتينغ خيخون. وكذلك فعل عبد المجيد الصليهيم إلى رايو فايكانو.

وتأتي عمليات الإعارة قبل خمسة أشهر من انطلاق كأس العالم في روسيا في 14 حزيران/يونيو المقبل حيث تلعب السعودية في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة والأوروغواي ومصر.