السعودية تعترض صاروخا حوثيا استهدف نجران

أعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن السبت اعتراض صاروخ بالسيتي قصير المدى، أطلقه الحوثيون باتجاه محافظة نجران جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، "إن الصاروخ الذي أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية تم اعتراضه وتدميره تماما من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية".

وأضاف المالكي أن هذا العمل يثبت "استمرار تورط دعم النظام الإيراني للجماعة الحوثية".

وقالت قناة تلفزيونية تابعة للحوثيين إن الصاروخ استهدف قاعدة عسكرية.

وتسبب الصراع في اليمن في مقتل أكثر من 100 ألف شخص وتشريد نحو مليونين آخرين.