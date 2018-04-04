السعودية تعترض صاروخا حوثيا فوق جازان

قالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن الدفاعات الجوية في المملكة أسقطت صاروخا فوق مدينة جازان جنوب غرب المملكة.



وأعلن الحوثيون إنهم أطلقوا الأربعاء صاروخا على صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان.

ويتهم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة، إيران بتزويد الحوثيين بتلك الصواريخ، إلا أن طهران تنفي ذلك.

وتقود السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

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المصدر: وكالات