السعودية تحظر استيراد الدواجن من الهند

فرضت السعودية الخميس حظرا مؤقتا على استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من الهند، بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور الفتاك والمعدي للإنسان.

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية في بيان أن الحظر صدر وفقا لتحذير أصدرته المنظمة العالمية لصحة الحيوان التي تتخذ من باريس مقرا لها، في إشارة إلى تقرير أكد تفشي الفيروس في مزارع بالقرب بنغالور جنوب الهند.

ووفقا لتقرير المنظمة الدولية الذي نشرته على موقعها، تم الكشف عن فيروس H5N8 في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين الطيور في إحدى القرى الهندية، ما تسبب بنفوق تسعة طيور. وأعدمت السلطات المحلية هناك نحو 1000 طائر.