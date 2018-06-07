السعودية.. أحكام بإعدام أعضاء 'خلية مرتبطة بإيران'

قالت السلطات السعودية الخميس إن المحكمة الجزائية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق أربعة أشخاص أدينوا بتشكيل "خلية تخابر مع إيران بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهمين تدربوا "على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع نظريا وعمليا في معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران".

وأضافت أن الأشخاص الأربعة "استغلوا مكتبا سياحيا يعود لأحدهم لاستقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران، والتخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل وتنفيذ هجمات والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات".

وأصدرت السلطات السعودية خلال الأشهر الماضية أحكاما مختلفة بحق أشخاص متهمين بالتعاون مع إيران.