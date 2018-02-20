التحقيق مع كاتب سعودي بعد تصريحات عن الأذان

قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في بيان الاثنين إنها أحالت الكاتب الصحافي محمد السحيمي للتحقيق، على خلفية تصريحات تلفزيونية له حول استخدام مكبرات الصوت أثناء الأذان والصلوات في مساجد المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" إن السحيمي سيمثل "أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية"، من دون الإفصاح عن أسباب التحقيق معه.​

إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام. — وزارة الثقافة والإعلام (@moci_ksa) February 19, 2018

وكان السحيمي قال الأحد في مقابلة مع شبكة "أم بي سي" السعودية إن استخدام مكبرات الصوت أثناء الأذان والصلوات يسبب إزعاجا للبعض.

وأشار الكاتب الصحافي إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سبق لها أن "منعت استخدام الميكروفونات" في 2009 غير أنه أوضح أن ذلك القرار "لم ينفذ".

وأثارت تصريحات السحيمي ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.