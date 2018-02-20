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حريات وحقوق إنسان

التحقيق مع كاتب سعودي بعد تصريحات عن الأذان

محمد السحيمي

قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية في بيان الاثنين إنها أحالت الكاتب الصحافي محمد السحيمي للتحقيق، على خلفية تصريحات تلفزيونية له حول استخدام مكبرات الصوت أثناء الأذان والصلوات في مساجد المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" إن السحيمي سيمثل "أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية"، من دون الإفصاح عن أسباب التحقيق معه.​

وكان السحيمي قال الأحد في مقابلة مع شبكة "أم بي سي" السعودية إن استخدام مكبرات الصوت أثناء الأذان والصلوات يسبب إزعاجا للبعض.

وأشار الكاتب الصحافي إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية سبق لها أن "منعت استخدام الميكروفونات" في 2009 غير أنه أوضح أن ذلك القرار "لم ينفذ".

وأثارت تصريحات السحيمي ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

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