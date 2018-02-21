بعد إطلاق سراحه.. الوليد بن طلال ينشر صورة له مع الملك

نشر حساب الأمير السعودي الوليد بن طلال على تويتر صورة تجمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز، وقالت صحف سعودية إنها التقطت بعد الإفراج عن الأول الذي كان محتجزا وآخرين في قضايا تتعلق بالفساد:

وقالت الصحف إن الصورة التقطت خلال حضور الملك العرضة السعودية الثلاثاء ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32" الذي حضره عدد من المسؤولين والأمراء.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من بينهم بن طلال عندما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان حملة ضد الفساد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأطلقت السلطات سراح الملياردير السعودي نهاية الشهر الماضي، وقال في مقابلة إنه "لم يرتكب" أي مخالفات.

ويملك الوليد، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصصا في شركات مثل تويتر وسيتي جروب، ولديه استثمارات في أكبر فنادق العالم مثل جورج الخامس في باريس وبلازا في نيويورك.