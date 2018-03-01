السعودية تصدر لائحة تنظيم دور السينما

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية الخميس إقرار أول لائحة لتنظيم دور العرض السينمائي في البلاد، حسب بيان رسمي.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة التي أقرها وزير الثقافة والإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة عواد بن صالح العواد وضعت بالتنسيق مع وزارات الداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية ضمن جهات أخرى.

وقال العواد إن قطاع السينما سيفتح الباب "على سوق محلية هائلة يبلغ حجمها ٣٠ مليون نسمة، علاوة على ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل جديدة للمواطنين، فضلاً عن إثراء خيارات الترفيه في المملكة".

يسرنا أن نعلن عن إقرار أول لائحة لترخيص #دور_العرض_السينمائي في المملكة بعد استكمال منظومة الشروط والاعتبارات ومراعاة أفضل الممارسات العالمية للوائح والتشريعات المنظِّمة لدور العرض السينمائي. pic.twitter.com/8Irb8rBMnz — الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (@gcamsa) March 1, 2018

وكانت السلطات السعودية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر بدأت إجراءات منح تراخيص لإنشاء دور للسينما في المملكة، للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عاما على منعها.

وهذا أبرز ما ورد باللائحة المنظمة لدور العرض السينمائي في السعودية: