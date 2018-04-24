السعودية تطلق 'برنامج التخصيص'

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان الثلاثاء خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للسعوديين "واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات" بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وتقول وثيقة البرنامج إن من بين الأهداف تحقيق عدد من الإنجازات بحلول عام 2020 ومنها أن تكون المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 13 إلى 14 مليار ريال سعودي، وإجمالي العائدات الحكومية من مييعات الأصول 35 إلى 40 مليار ريال، وصافي وفورات الحكومة من التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص 25-33 مليار ريال، ووظائف القطاع الخاص المستحدثة 10 آلاف إلى 12 ألف وظيفة.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، مثل جذب الاستثمارات الخاصة لإنشاء مبان تعليمية ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، وإرساء الأسس المؤسسية من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص، أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحددة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030



