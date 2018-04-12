هل تنجح السعودية في رفع أسعار النفط؟

تسعى السعودية إلى رفع أسعار النفط لتصل إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك لأسباب أبرزها إسناد خزينة الدولة التي تواجه عجزا في الأعوام الأخيرة، وتمويل رؤية 2030، بالإضافة إلى دعم شركة "أرامكو" الرائدة نفطيا قبل طرح أسهمها في أسواق المال العالمية.

وبحسب المحلل والخبير الاقتصادي مازن ارشيد، فقد باتت السعودية بصدد تخفيض صادراتها من النفط إلى الخارج، والتي تبلغ 70 في المئة من إنتاجها، لتقليل العرض أمام الطلب في سوق النفط العالمي، ما يحقق ارتفاعا في السعر.

أسباب جيوسياسية

ويتطرق الخبير خلال حديثه إلى أسباب جيوسياسية تساعد حتما في ارتفاع الأسعار، كحرب السعودية في اليمن، واعتراض صواريخ الحوثيين الموجهة نحو المملكة.

"هذا يعطي أجواء غير مريحة في أسواق المال والنفط، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار"، يقول ارشيد.

التحدي..

تسيطر السعودية وأميركا وروسيا على الحصة الأكبر من إنتاج النفط في العالم. وهنالك تنسيق دائم بين السعودية وروسيا بالالتزام بسقف معين من الإنتاج، "كي لا تتراجع أسعار النفط لما كانت عليه قبل حوالي عام ونصف، عندما كانت في الثلاثينيات والأربعينيات"، يقول المحلل.

ورغم كل ما سبق، يستبعد ارشيد تمكن السعودية من تحقيق مساعيها في الوصول لمستوى الثمانين دولارا، وذلك بسبب "تحدي الصخر الزيتي الأميركي، فهو في تنام بشكل واضح".

فارتفاع سعر البرميل عالميا سيشكل جدوى استثمارية أكبر للولايات المتحدة لمواصلة استخراج النفط من الصخر الزيتي، وهي عملية مكلفة ومعقدة نسبيا. وارتفاع الإنتاج سيؤدي لانخفاض الأسعار مرة أخرى، بعكس مطامح السعودية.

مستقبل وجدوى استثمارية

مؤخرا، وصل سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 71.5 دولار. ويتوقع الخبير أن "تتماسك الأسعار بين 65-70 دولارا، لن تصل لمستوى الثمانين". ولا يستبعد وصوله إلى 75 دولارا قبل نهاية العام الجاري.

ويرى الخبير أن تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد يساهم في رفع الأسعار، إلا أن ذلك سيكون مؤقتا، قبل عودتها إلى طبيعتها.

كما يشدد الخبير على أن مصلحة "أرامكو" في المرحلة القادمة تكمن في تسويق سهمها بنجاح في البورصات العالمية. وهذا ما ستتمكن من تحقيقه بسهولة أكبر لو وصل البرميل لسعر يتراوح بين 75-80 دولارا. لتكون الأسعار "مغرية للمستثمرين لامتلاك أسهم الشركة".