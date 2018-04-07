أرامكو تدرس إنشاء مصنع للبتروكيماويات في تكساس

يتوقع أن تكشف شركة أرامكو السعودية السبت عن خطوات أولية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بمليارات الدولارات في ولاية تكساس، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة.

وتوقع ممثل لشركة أرامكو أن يناقش حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت هذا المشروع السبت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للولاية برفقة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر.

وكانت أرامكو قد أعلنت العام الماضي أنها تخطط لاستثمار 18 مليار دولار في مصفاة موتيفا العملاقة في تكساس. وتصل طاقة تكرير المصفاة إلى أكثر من 600 ألف برميل يوميا.

وتعتبر ولاية تكساس مركزا للطاقة في الولايات المتحدة وهي مقر للعديد من شركات الطاقة العملاقة مثل شل وإكسون وشيفرون.

ويأتي المشروع الجديد في وقت تتطلع فيه السعودية لتنويع اقتصادها.