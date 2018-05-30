الأميرة هيفاء على غلاف 'فوغ' دعما للتغيير في السعودية

تصدرت الأميرة السعودية هيفاء بنت عبد الله غلاف النسخة العربية من مجلة "فوغ" الشهيرة في مجال الموضة، قبيل أيام على موعد بدء السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة.

وعلى غلاف عدد شهر حزيران/يونيو ظهرت ابنة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مرتدية زيا أبيض وقفازات سوداء داخل سيارة مفتوحة الباب بجوار عبارتين تقول إحداهما "القوة الدافعة" والأخرى "احتفالا بنساء السعودية الرائدات".

وتقول المجلة على موقعها الإلكتروني إن هذا هو العدد الأول الذي تخصصه بالكامل للسعودية وهو "يحتفي بنساء المملكة وإنجازاتهن الواسعة".

This June, the Kingdom of Saudi Arabia is putting women in the driving seat – and so are we. https://t.co/CaOwxsdQQI — Vogue Arabia (@VogueArabia) May 30, 2018

وكانت المملكة الخليجية المحافظة أعلنت أنها ستسمح للنساء للمرة الأولى بقيادة السيارات بدءا من 24 حزيران/يونيو المقبل، ضمن سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية.

وتقول الأميرة هيفاء في حوار نشرت "فوغ" مقتطفات منه إن "في بلادنا هناك بعض المحافظين الذين يخشون التغيير ... بالنسبة لي أنا أدعم هذه التغييرات".