النائب العام السعودي يؤكد توقيف 11 أميرا: الجميع سواسية

أكد النائب العام السعودي السبت الأنباء التي أشارت إلى القبض على 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم.

وقال بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمراء طالبوا "بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

وأضاف البيان أنه "تم إبلاغهم بخطأ تصرفهم هذا لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر أمر كريم بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر وتم إيداعهم سجن الحائر تمهيدا لمحاكمتهم".

وأكد أن التوجيهات "واضحة بأن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائنا من كان".

تحديث: 20:00 ت. غ.

أفادت وسائل إعلام سعودية السبت بـ"اعتقال 11 أميرا بتهمة تنظيم احتجاج في قصر الحكم ورفض أوامر بالمغادرة"، فيما قال مصدر في وزارة الداخلية لـ"موقع الحرة" إن لا معلومات لديه حول النبأ.

ونقلت صحيفة سبق الإلكترونية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الأمراء تجمهروا في القصر "مطالبين بإلغاء أمر ملكي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء"، مشيرة إلى أنهم طالبوا أيضا "بالتعويض المادي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم".

تم إبلاغهم بخطأ مطالبتهم ورفضوا مغادرة قصر الحكم، فصدر الأمر الكريم "للحرس الملكي" "كتيبة السيف الأجرب" بالتدخل ، وتم القبض عليهم ، ومن الأمراء الذين يتزعمهم الأمير (س.ع. س) وإيداعهم سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم .#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) January 6, 2018

وفي أعقاب رفض الأمراء المغادرة، صدرت أوامر لفرقة من الحرس الملكي باعتقالهم ونقلهم إلى سجن الحائر جنوب الرياض تمهيدا لمحاكمتهم، وفق سبق.

وأشارت الصحيفة المقربة من السلطات، إلى أن الأمراء كان يتزعمهم ثلاثة من أبناء الإمام سعود بن فيصل بن تركي.

ونفى مصدر في مكتب وزير الداخلية السعودي رفض الكشف عن هويته لـ"موقع الحرة" علمه بالقبض على أمراء أو سجنهم، وقال "إن تم القبض عليهم فعلا فإن وكالة الأنباء الرسمية ستنشر الخبر".

واستبعد الكاتب السعودي أنور عشقي من جانبه وجود دوافع سياسية وراء قرار اعتقال الأمراء، وقال إنه يأتي في إطار "جهود العاهل السعودي لتحقيق العدالة والازدهار في المملكة بدعم كبير من المسؤولين السعوديين والأسرة المالكة".

وأوضح عشقي لـ"موقع الحرة" أن "عملية الاعتقال هذه تعد الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها علنا في المملكة"، متوقعا الإفراج عن الأمراء الـ11 "قريبا بعد أن يوقعوا تعهدا بعدم الاحتجاج مستقبلا".

تجدر الإشارة إلى أن سجن الحائر تديره أجهزة الاستخبارات ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، فيما يضم في صفوف نزلائه مجرمين ومسلحين وعناصر من تنظيم القاعدة، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.