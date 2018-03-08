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أخبار الخليج

سجال قطري سعودي حول 'الذباب الإلكتروني'

علم قطر وعلم السعودية

هاجم وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يهاجم الدوحة على الإنترنت، فيما اشتكى مسؤول سعودي من "إعلام الظل" الممول قطريا.

و"الذباب الإلكتروني" مصطلح اعتادت الصحافة القطرية استخدامه في وصف عمل "اللجان الإلكترونية" التي تهاجم الدوحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول قطر إن هذه اللجان تابعة للسعودية والإمارات والبحرين، وتتهم وسائل إعلام قطرية المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بقيادة هذه اللجان.

ورد القحطاني على بن جاسم واتهم الدوحة بتمويل "إعلام الظل والخلايا الإلكترونية".​

وكان حمد بن جاسم قد بدأ التغريد لأول مرة الأربعاء "في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو بتهمة دعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

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