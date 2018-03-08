سجال قطري سعودي حول 'الذباب الإلكتروني'

هاجم وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم ما وصفه بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يهاجم الدوحة على الإنترنت، فيما اشتكى مسؤول سعودي من "إعلام الظل" الممول قطريا.

و"الذباب الإلكتروني" مصطلح اعتادت الصحافة القطرية استخدامه في وصف عمل "اللجان الإلكترونية" التي تهاجم الدوحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

١.من يستطيع أن يعيد الذباب الالكتروني وتوابعه الى القمقم ثانية؟قد يقول البعض من صنعهم أولاً يعيدهم. وأنا أقول غير ذلك كما علمنا التاريخ،فإعادة الجني الى القمقم الذي أفلت منه أصعب وأعسر كما أن هناك بين جيوش الذباب الألكتروني من ساقهم التيار ودفعهم الحقد الدفين على المنطقة وخيراتها — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 8, 2018

وتقول قطر إن هذه اللجان تابعة للسعودية والإمارات والبحرين، وتتهم وسائل إعلام قطرية المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بقيادة هذه اللجان.

ورد القحطاني على بن جاسم واتهم الدوحة بتمويل "إعلام الظل والخلايا الإلكترونية".​

حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني!

من الذي منذ ٢١ عاما وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي٢١ وميدل ايست اي الخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة #خلايا_عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب -حتى الآن- بأسماء وهمية سعودية؟ — سعود القحطاني (@saudq1978) March 8, 2018

وكان حمد بن جاسم قد بدأ التغريد لأول مرة الأربعاء "في ظل الوضع الحالي الذي يمر به خليجنا الواحد".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو بتهمة دعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.