السعودية: أزمة قطر لن تطرح في القمة العربية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الخميس إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية التي تعقد الأحد في السعودية.

وأوضح الجبير في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ حل هذه الأزمة سيكون "داخل مجلس التعاون الخليجي".

وستكون قطر حاضرة في القمة العربية في الرياض، بينما تغيب عنها سورية التي تم تعليق عضويتها في الجامعة العربية منذ العام 2011.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران/يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية بعد اتهامها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.