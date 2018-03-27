السعودية تبحث عن اتفاق طويل الأمد مع روسيا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط.

وأوضح في مقابلة مع وكالة رويترز في نيويورك، ”نعمل للتحول من اتفاق على أساس سنوي إلى اتفاق لفترة 10 أعوام إلى 20 عاما".

وأضاف ”لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد".واستعانت السعودية بروسيا ومنتجين آخرين للتعاون في تقييد المعروض النفطي في 2017 بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام.

وكان وزير الطاقة السعودي قد قال الأسبوع الماضي إن الرياض تأمل تمديد الاتفاق إلى 2019.

وقال ولي العهد السعودي إن طرح نسبة خمسة في المئة من شركة أرامكو النفطية السعودية قد يجري في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على أوضاع السوق.