السعودية.. اتفاق لبناء أكبر منظومة للطاقة الشمسية في العالم

وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم مع صندوق "رؤية سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم، بما يتماشى مع "رؤية المملكة 2030".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك اليابانية ماسايوشي سون إن التكلفة النهائية للمشروع ستصل إلى حوالي 200 مليار دولار.

وتوقع أن تصل الطاقة المنتجة من المشروع إلى 200 غيغا واط بحلول 2030.​

وأضاف في تصريحات للصحافيين بنيويورك أن قدرة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 7.2 غيغا واط بتكلفة تقدر بـخمسة مليارات دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء أن المشاريع الناتجة عن الخطة ستساهم بتوفير نحو 100 ألف وظيفة بالمملكة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحوالي 12 مليار دولار.

ويركّز صندوق "رؤية" التابع لـ "سوفت بنك" على دعم الاستثمارات التي تتعدى 100 مليون دولار في قطاع الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وتعد السعودية أكبر المستثمرين في هذا الصندوق.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية حاليا نحو 60 غيغا واط.

ومن شأن إضافة 200 غيغا أن يخلق فائضا ضخما في الطاقة الإنتاجية يمكن تصديره إلى بلدان مجاورة أو استخدامه في الصناعة،

وتظهر تقديرات صناعية أنه يجري استهلاك ما بين 300 ألف و800 ألف برميل من النفط الخام يوميا لتوليد الكهرباء في السعودية.

وقد يزيد تصدير هذه الكمية إيرادات النفط السعودية السنوية بما بين سبعة مليارات و20 مليار دولار.

وكانت السعودية قد اعتمدت خطة "رؤية المملكة 2030" للتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد.