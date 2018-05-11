السعودية ترفض استخدام علمها على منتج كحولي

في خطوة رأت أنها "استفزاز" لمشاعر المسلمين من جانب شركة ألمانية، طالبت السفارة السعودية في برلين بسحب منتجات كحولية قالت إن شركة Eichabaum وضعت علم المملكة على أغطيتها.

وقال بيان للسفارة على حسابها في تويتر إن الشركة ومقرها مدينة مانهايم نشرت علم المملكة الذي يحتوي على رموز إسلامية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية:

بيان pic.twitter.com/1PWcnQRAHk — KSA Botschaft in DE (@KSAembassyDE) May 11, 2018

وأضاف البيان أن السفارة تواصلت مع الجهات الألمانية المختصة مبدية رفضها واستنكارها لاستخدام العلم.

واعتبرت السفارة ذلك "مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وبعد هذا البيان بساعات قليلة، نشرت السفارة تغريدة أخرى ذكرت فيها أن الشركة اعتذرت ونشرت ذلك على موقعها الرسمي.

وهذه صور للمنتج وقد نشرها مغردون: