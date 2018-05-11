Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أخبار الخليج

السعودية ترفض استخدام علمها على منتج كحولي

علم المملكة العربية السعودية

في خطوة رأت أنها "استفزاز" لمشاعر المسلمين من جانب شركة ألمانية، طالبت السفارة السعودية في برلين بسحب منتجات كحولية قالت إن شركة Eichabaum وضعت علم المملكة على أغطيتها.

وقال بيان للسفارة على حسابها في تويتر إن الشركة ومقرها مدينة مانهايم نشرت علم المملكة الذي يحتوي على رموز إسلامية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية:

وأضاف البيان أن السفارة تواصلت مع الجهات الألمانية المختصة مبدية رفضها واستنكارها لاستخدام العلم.

واعتبرت السفارة ذلك "مساسا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وبعد هذا البيان بساعات قليلة، نشرت السفارة تغريدة أخرى ذكرت فيها أن الشركة اعتذرت ونشرت ذلك على موقعها الرسمي.

وهذه صور للمنتج وقد نشرها مغردون:

Back to top
XS
SM
MD
LG