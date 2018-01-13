السعودية تسعى لتسلم مشتبه بتورطهم في قضايا فساد

تسعى السلطات السعودية إلى تسلم أشخاص تقول إنهم مشتبه بتورطهم في جرائم فساد ويعيشون خارج المملكة، حسبما قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، وذلك في إطار حملة مستمرة بدأت قبل شهرين وأدت إلى احتجاز أمراء ورجال أعمال كبارا.

وقال المعجب في مقابلة نشرتها مجلة الرجل الجمعة إنه "بالنسبة للمتهمين الفارين خارج البلاد... يتم جمع الأدلة والقرائن في ما نسب إليهم" وستصدر بحقهم مذكرات اتهام تستوفي "جميع المتطلبات" و"سيتم توجيهها للجهة النظيرة في البلد المراد استرداد الشخص منه".

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين سيجري طلب تسلمهم أو الدول الموجودين فيها، بحسب وكالة رويترز.

واحتجزت قوات الأمن السعودية عشرات من الأمراء ورجال الأعمال وأودعتهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأعلنت السلطات السعودية عن ذلك في سياق ما وصفته بحرب على الفساد المستشري لكن محللين اعتبروا أن هذه الحملة تستهدف تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة.

ويتفاوض مسؤولون سعوديون على التوصل إلى تسويات مع المحتجزين ويقولون إن هدفهم إعادة نحو 100 مليار دولار إلى خزينة الدولة.

وقال المعجب الشهر الماضي إن معظم الموقوفين وافقوا على إجراء تسويات لتفادي توجيه النيابة العامة اتهامات إليهم وإن الباقين منهم سيظلون محتجزين لعدة شهور أخرى.

وقال المعجب لمجلة الرجل إن "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا"، وإن "الذين أثبتت التحقيقات تلبسهم في قضايا الفساد سيخضعون لمحاكمة عادلة وفقا للأنظمة المرعية"، لافتا إلى أنه "بإمكانهم توكيل محاميين للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

ويتولى المعجب بنفسه التحقيقات التي تجرى مع الموقوفين في قضايا الفساد، وقال للمجلة إن "قضايا الفساد لا تتعلق فقط بالأموال بل هناك إساءة استخدام للسلطة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام".