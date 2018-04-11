محمد بن سلمان: السعودية قد تشارك في رد عسكري بسورية

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء إن الرياض قد تشارك في عمل عسكري في سورية بعد هجوم كيميائي أودى بعشرات في منطقة الغوطة الشرقية.

وقال بن سلمان في مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارة لباريس استغرقت ثلاثة أيام: "بلا شك إذا كان الأمر يستدعي أن نشارك حلفاءنا في عملية عسكرية ضد النظام في سورية لن نتأخر عن ذلك".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال للصحافيين في وقت سابق إن عدة دول تجري مشاورات بشأن كيفية الرد على هجوم كيميائي في سورية ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.

وذكر اتحاد منظمات الرعاية الطبية أن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر السبت أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا بينما أصيب أكثر من ألف في عدة مواقع في دوما قرب العاصمة دمشق.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد تعهد برد قوي وسريع على هجوم دوما الكيميائي.