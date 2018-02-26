تماضر الرماح.. سعودية بدرجة نائب وزير

في خضم أوامر ملكية عدة شهدت الاثنين تغيير كبار القادة في الجيش السعودي، قرر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين تماضر بنت يوسف الرماح نائبة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة.

الرماح، الحاصلة على الدكتوراة في مجال الهندسة الطبية، هي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب بالمملكة بعد نورة الفايز التي شغلت منصب نائب وزير التعليم بين عامي 2009 و2015.

وكانت الرماح قد عينت في تشرين الأول/أكتوبر في منصب وكيل وزارة العمل، كثاني امرأة في تاريخ المملكة تشغل منصب وكيل وزارة.

وخلال عملها بوزارة العمل أشرفت الرماح على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة وهي الجهة المعنية بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، الذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية، واقتصادية.

وتخرجت الرماح من جامعة الرياض حاملة شهادة بكالوريوس العلوم الإشعاعية في 1995 قبل أن تحصل على درجة الماجستير من جامعة "ويلز بانغور" في 2003 ثم الدكتوراة في 2007 من جامعة مانشستر.