بالفيديو.. السعوديات يبدأن تسلم رخص القيادة

تسلمت أول مجموعة من النساء السعوديات الاثنين رخص قيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، حسبما كشفت وكالة الأنباء الرسمية.

وبدأت الإدارة العامة للمرور استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 24 حزيران/يونيو الجاري.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستتيح للسعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، أن يحصلن عليها إذا كن يمتلكن رخصة قيادة من دول معترف بها.

وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها، يتم تقييم قدرة المتقدمة على القيادة من خلال اختبار عملي، وفق ما أفادت به الوكالة.