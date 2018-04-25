لأول مرة.. بلدية نسائية في السعودية

في سابقة بالسعودية، افتتحت أمانة منطقة المدينة المنورة أول بلدية نسائية في المنطقة، لتكون الدائرة الحكومية الأولى على هذا المستوى والمخصصة لخدمة النساء بالمملكة.

وحسب بيان للأمانة ستختص البلدية بإصدار تراخيص الأنشطة التجارية ورخص البناء للنساء.

وستشمل مهام الإدارة "تنفيذ الجولات الرقابية للأنشطة النسائية والبائعات الجائلات والاستثمارات البلدية النسائية"، وفق ما أعلنت الأمانة.

وكانت السعودية أعلنت، ضمن عدد من الإصلاحات الاجتماعية والمتعلقة بالمرأة، في شباط/فبراير السماح للنساء ببدء الأعمال التجارية والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي أمر.

ويقول المسؤول بأمانة المدينة المنورة عبد الله التويجري إن تدشين هذه البلدية يأتي "في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 لتمكين المرأة وخدمتها".

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ويشير إلى أن الفترة الماضية شهدت "إعداد الهيكل الإداري والتشغيلي للبلدية النسائية، وذلك بالاستفادة من الأقسام النسائية السابقة".

وتترأس البلدية الجديدة نهلة بنت صالح مظهر والتي كانت ترأس سابقا القسم النسائي في أمانة المنطقة.

وتحاول الحكومة السعودية، ضمن "رؤية 2030"، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.