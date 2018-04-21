بسبب فيديو 'فاضح'.. إغلاق مركز رياضي نسوي في الرياض

أمرت السلطات السعودية بإغلاق مركز رياضي نسائي في العاصمة الرياض بسبب شريط فيديو ترويجي "مخل بالآداب العامة"، ما أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الفيديو الذي تم تصويره داخل المركز، مدربة تونسية ترتدي ثيابا ضيقة وتؤدي حركات رياضية اعتبرت السلطات أنها "مشاهد مخلة بالآداب العامة وخادشة للحياء".

وقالت الهيئة العامة للرياضة إن رئيس الهيئة تركي آل الشيخ أمر "بسحب ترخيص المركز إلى جانب منع المدربة التي ظهرت في المقطع واستبعادها بصورة فورية".

وأضافت الهيئة في بيان أن قرار آل الشيخ تضمن أيضا "تحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم ومع من ساهم في إنتاج المقطع ونشره واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التجاوزات".

ورحب بالقرار المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، معتبرا إياه دليلا على أن سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "المجدد هي: الاعتدال، من دون إفراط أو تفريط".

غير أن مواطنين سعودييين أعربوا عن صدمتهم من القرار وقال فيصل في تغريدة في هذا الصدد إن "أغلب الناس مصدومون من الخبر".

#سحب_ترخيص_مركز_رياضي_نسائي

اغلب الناس مصدوم من الخبر مركز نسائي مغلق والشغله كلها ( للنساء ) ماشوف فيه شي صراحتاً لكن واضح الي بيشغل الشعب ويشوشر 👍🏼 — فيصل. (@itsF9elan) April 21, 2018

ووصف مغرد آخر يدعى أحمد القرار بالمخيف، متسائلا "كيف يتم سحب ترخيص وإغلاق نادي نسائي بسبب مقطع ممارسة رياضة".

قرار مخيف و يعطي ضبابية في الاستثمار في البلد ، كيف يتم سحب ترخيص واغلاق نادي نسائي بسبب مقطع ممارسة رياضة ؟؟!



#سحب_ترخيص_مركز_رياضي_نسائي — أحمد (@abdulksa89) April 20, 2018

وكتبت المغردة أوتار جيتار إن "المقطع عادي"، وأن المدربة "أكيد تكون لابسة" ملابس رياضية ضيقة داخل النادي.

#سحب_ترخيص_مركز_رياضي_نسائي



😕 مقطع عادي ولله



اكيد داخل نادي تكون لابسه كذا



المفروض هذه الاستاذه الي تصور

تحاسبونها — اوتار جيتار.. (@lilioooilil) April 21, 2018

في المقابل أشاد المغرد سلطان بن سالم بإغلاق المركز وقال إن القرار "رائع ويثلج الصدر".

#سحب_ترخيص_مركز_رياضي_نسائي



قرار رائع ويثلج الصدر حفظ الله ولاة أمرنا

#اعتدال_دون_تطرف_وانحلال — Sultan bin Salem 🇸🇦 (@Su00sa00al00) April 21, 2018

ويظهر في التسجيل الذي انتشر بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي سيدة تكشف عن شعرها وهي تتدرب أمام كيس ملاكمة في النادي.

وفي تموز/يوليو الماضي، استجوبت الشرطة شابة ظهرت في سلسلة من التسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها من دون غطاء للرأس وهي ترتدي تنورة قصيرة. الا أن السلطات أطلقت سراحها بعد ذلك من دون توجيه أي تهم إليها.

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وتشهد المملكة السعودية منذ أشهر حملة إصلاحات قانونية وتغيّرات ثقافية هي الأكبر في تاريخها المعاصر.

وتشمل هذه الإصلاحات التي باشرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القرار التاريخي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو، وحضور مباريات كرة القدم وتولي وظائف كانت في السابق حكرا على الرجال.