الرياض تحدد تاريخ السماح للمرأة بقيادة السيارات

حددت السلطات السعودية الثلاثاء الـ 24 حزيران/يونيو المقبل موعدا للسماح للنساء بقيادة السيارات للمرة الأولى في تاريخ المملكة الخليجية.

وأعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء محمد بن عبد الله البسامي في بيان "اكتمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة المركبات في المملكة".

وتضمنت تعليمات إدارة المرور العامة السماح للنساء من سن 18 وما فوق بالتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة.

وقال البسامي إنه "تم تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في 26 أيلول/سبتمبر الماضي أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات للمرة الأولى في السعودية.