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أخبار الخليج

السعودية تودع ملياري دولار في المركزي اليمني

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام الخميس اتفاقية تسليم ملياري دولار أميركي من الرياض كوديعة في حساب البنك المركزي لليمن، حسب بيان للوزارة السعودية.

وقال الجدعان إن هذه الاتفاقية تأتي "امتدادا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أمريكي".

وأضاف أن الوديعة ستعزز "الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الريال اليمني".

وتسببت النزاع المسلح الدائر في اليمن منذ قرابة أربعة أعوام في أزمة اقتصادية طاحنة مع توقف صادرات النفط المتواضعة لليمن التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد وبالتالي تراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.

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