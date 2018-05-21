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السعودية

السعودية تعترض صاروخا فوق جازان

صورة تظهر اعتراض صاروخ فوق الرياض_ارشيف

قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون على مدينة جازان جنوب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت الصاروخ فوق جازان، واتهم الحوثيين باستهداف المناطق السكنية.

وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا بالستيا من طراز بدر-1 على مطار جازان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأطلق الحوثيون، المتحالفون مع إيران، عشرات الصواريخ على السعودية في الشهور الأخيرة واستهدفت معظمها مناطق حدودية وبعضها وصل إلى العاصمة الرياض.

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