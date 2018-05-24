السعودية تعترض صاروخا قادما من الجنوب

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الخميس اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة، في ثالث حادث من نوعه خلال أقل من أسبوع.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان إن قوات الدفاع الجوي السعودية رصدت إطلاق الصاروخ البالستي من محافظة صعدة، معقل الحوثيين في شمال اليمن.

وأوضح أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة جازان "بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اطلاق صاروخ من طراز "بدر-1" على ميناء جازان.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الاثنين صاروخا بالستيا فوق جازان، والسبت أعلنت الرياض أن صاروخين أطلقا باتجاه منطقة خميس مشيط الجنوبية، جرى اعتراض أحدهما بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية.