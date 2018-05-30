قوات يمنية تحتشد على مشارف الحديدة

قالت مصادر في القوات اليمنية المدعومة من السعودية والإمارات الأربعاء إنها بدأت باستقدام تعزيزات إلى مشارف مدينة الحديدة الاستراتيجية في غرب اليمن، تمهيدا لمحاصرتها وطرد الحوثيين منها.

وأضافت المصادر أن القوات المدعومة من التحالف تعتزم بدء عملية جديدة لدخول الحديدة والسيطرة على مينائها الذي يعتبر شريان الحياة الرئيسي للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأشارت إلى أن العملية تهدف أيضا لإجبار الحوثيين على تسليم المدينة "حتى من دون قتال".

ويقول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن ميناء الحديدة بات يشكل منطلقا لعمليات عسكرية يشنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، ومعبرا لتهريب الصواريخ التي تطلق على السعودية من الأراضي اليمنية.