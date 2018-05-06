التحالف بقيادة السعودية: اعترضنا صاروخين حوثيين

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن تركي المالكي الأحد إن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت "صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران" باتجاه الأراضي السعودية.

وأوضح المالكي أن الصاروخين انطلقا من شمال محافظة عمران اليمنية باتجاه مدينة نجران، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف أن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت من إطلاق الصاروخين "المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

ونفى المالكي تسجيل إصابات أو أضرار جراء "تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية".

يذكر أن السعودية تقود منذ 26 آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2014 إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة نحو 53 ألفا آخرين في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.