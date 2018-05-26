السعودية تعلن إحباط هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار أبها

أعلن التحالف بقيادة السعودية السبت إحباط "هجوم إرهابي" بطائرة من دون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها، حسب ما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأضاف التحالف أنه دمر الطائرة وقام باستهداف المسؤولين عن إطلاق الطائرات من دون طيار في محافظة صعدة اليمنية، مشيرا إلى أنه "تم القضاء عليهم".

ويعمل مطار أبها بحركته المعتادة، حسب القناة السعودية.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق السبت استهداف مطار أبها بطائرة مسيرة.

ويخوض التحالف بقيادة السعودية حربا في اليمن منذ مارس/آذار 2015 ضد الحوثيين ودعما للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي.