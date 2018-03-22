مصادر لـ'الحرة': السعودية أول دولة ستشتري منظومة ثاد

قالت مصادر عسكرية لمراسل قناة "الحرة" في البنتاغون على إطلاع بالاجتماع الذي جرى الخميس بين وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن الرياض ترغب في إتمام صفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي البالستي "ثاد"، التي تنتجها شركتا "راثييون" و"بوينغ".

وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 15 مليار دولار، باعتبار أن ثمن البطارية الواحدة يبلغ 800 مليون دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت نشرت هذه المنظومة، وتحت إشرافها مباشرة، في ثلاث دول في العالم هي كوريا الجنوبية وتركيا والإمارات، إلا أنها لم تبادر إلى بيعها حتى الآن.

وفي حال إتمام الصفقة مع الرياض، فإن السعودية ستكون أول دولة في العالم تشتري هذه الصواريخ التي يتم نصبها على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار دولار، حسب مراسل "الحرة".

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع بين ماتيس وولي العهد السعودي بحث في مسألة تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، مثل اليمن وسورية والعراق، وخطر الصواريخ البالستية الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة الخليجية بأسرها.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية وافقت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على صفقة محتملة لبيع منظومة صواريخ "ثاد" للسعودية قيمتها 15 مليار دولار.

وطلبت السعودية شراء 44 منصة إطلاق و360 صاروخا ومحطات تحكم وأجهزة رادار.

المصدر: مراسل "الحرة"